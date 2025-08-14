El gobierno federal confirmó la detención en el extranjero de Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, acusado de corrupción en el caso Etileno XXI.

El gobierno federal ha confirmado la detención en Estados Unidos de Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de corrupción, y ha informado que será extraditado a México para responder judicialmente.

Treviño enfrenta acusaciones por recibir sobornos —sobre 4 millones de pesos— relacionados con la adjudicación del contrato Etileno XXI durante su gestión, señalamientos presentados por el exdirector Emilio Lozoya Austin.

Existen órdenes de aprehensión federales por asociación delictuosa y lavado de dinero, emitidas en noviembre de 2021 tras su ausencia en audiencias de imputación. Desde entonces fue declarado “sustraído de la acción de la justicia” y se solicitó ficha roja de Interpol.

Treviño incluso consiguió un amparo por presuntas violaciones al debido proceso, aunque posteriormente el juez determinó que ya no aplicaba debido a su falta de presentación y violaciones a medidas cautelares.



