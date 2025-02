El empresario mexicano Carlos Slim desafió a Elon Musk con una apuesta simbólica de un dólar, dudando que SpaceX logre enviar y traer humanos de Marte en 2028.

El magnate mexicano Carlos Slim ha puesto en duda la ambiciosa misión de Elon Musk de llevar humanos a Marte en 2028 y ha lanzado un reto simbólico: una apuesta de un dólar en la que reconoce que se equivocó si el empresario sudafricano logra su objetivo.

“Él dice que para el año 2028 van a llegar a Marte y de regreso, o sea que llegan personas y regresan. Le echo una apuesta que no es cierto”, comentó Carlos Slim en una conferencia de prensa el pasado 10 de febrero en Ciudad de México.

Te puede interesar Carlos Slim advierte sobre los efectos de los aranceles

La apuesta de Slim

A diferencia de otros desafíos millonarios entre magnates, Carlos Slim se limitó a apostar un solo dólar a Elon Musk, pero con una particular condición:

Si SpaceX logra la hazaña en 2028 , Slim enviará un billete con la frase "Me equivoqué, tenías razón" escrita a mano.

, Slim enviará un billete con la frase escrita a mano. Si el aterrizaje y regreso ocurren hasta 2030, el empresario mexicano doblará su apuesta y enviará dos dólares.

“Le apuesto un dólar, pero que diga ‘me equivoqué, tenías razón’ y yo se lo pongo si llega en el 2028. O en el 2030 le doy dos dólares”, afirmó el magnate.

La respuesta de Elon Musk

El fundador de SpaceX y Tesla no tardó en reaccionar a la apuesta de Carlos Slim, aunque lo hizo de manera irónica. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Musk publicó un video de una ciudad futurista en Marte con la descripción "Welcome to Mars", en clara alusión a su confianza en que el proyecto se concretará.

El video muestra una colonia marciana completamente desarrollada, con infraestructuras avanzadas, lo que sugiere que Musk sigue firme en su plan de colonizar Marte a pesar del escepticismo de Slim y de otros empresarios.

El plan de SpaceX para Marte

Elon Musk ha explicado que su plan para llegar a Marte consta de varias fases:

2028: Primera misión no tripulada para llevar infraestructura básica al planeta.

2030: Primeros humanos llegan a Marte para iniciar la construcción de bases permanentes.

2035-2040: Ciudades autosostenibles con invernaderos, fábricas y viviendas.





A pesar de los ambiciosos plazos, expertos han advertido sobre los desafíos tecnológicos, biológicos y económicos que enfrenta esta misión.

Tensión entre Slim y Musk

La apuesta ocurre en un contexto tenso entre ambos magnates. Elon Musk compartió recientemente en X un post polémico que vinculaba a Carlos Slim con el crimen organizado en México, lo que desató especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos.

Slim, por su parte, ha asegurado que no conoce personalmente a Musk, pero su apuesta podría interpretarse como una respuesta a los señalamientos en redes sociales.