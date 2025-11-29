“Continuaremos con los planes de Manzo”, aseguró un diputado mientras defendía a Grecia Quiroz, nueva líder del movimiento tras el asesinato de su esposo.

El diputado Carlos Bautista Tafolla confirmó que el Movimiento del Sombrero continuará con el legado del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y ahora buscará la gubernatura de Michoacán, con la mira puesta posteriormente en la presidencia del país.

Rodeado de medios, el legislador señaló que el proyecto no se detendrá: “Continuaremos con los planes de Manzo”.

Defiende a Grecia Quiroz ante críticas de Noroña

Además, anunció que la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, fue adoptada como lideresa del movimiento.

“Ella toma exactamente la posición que tenía Carlos; para nosotros eso representa Grecia” , declaró Tafolla, al recalcar que Quiroz asumirá el papel que dejó el fundador de la organización.

El diputado también respondió a los comentarios del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien acusó a Quiroz de “obedecer a intereses políticos” y calificó su aspiración al liderazgo estatal como “irresponsable”.

Tafolla rechazó estas declaraciones y las calificó como ataques injustos: “No se vale que con el dolor que está sufriendo, porque le acaban de matar al amor de su vida, a nuestro líder moral, a nuestro líder del movimiento, venga un pelele (sic), un machista, a referirse así y desprestigiar a una persona” .

Pidió a Morena “castigar” a Fernández Noroña y “limpiar sus filas de ese tipo de personas”, recordando casos previos como el del legislador Cuauhtémoc Blanco, para cuestionar un supuesto doble criterio dentro del partido.

¿Qué es el Movimiento del Sombrero?

El Movimiento del Sombrero nació como una organización política independiente que tomó fuerza mediática en junio de 2024, cuando tres de sus integrantes lograron cargos de elección popular en Michoacán. Carlos Manzo Rodríguez, fundador y máximo líder, obtuvo 95 mil 381 votos en esa contienda y se convirtió en el primer ciudadano en llegar a la Presidencia Municipal de Uruapan por la vía independiente.

Tras su asesinato el pasado 01 de noviembre durante un festejo del Día de Muertos, el movimiento asegura que seguirá adelante con sus metas políticas, ahora encabezado por Grecia Quiroz y con la intención de competir por la gubernatura y, eventualmente, por la presidencia de México.