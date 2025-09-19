Carlos Gurrola, ‘Papayita’, falleció tras 19 días de internamiento tras ingerir presuntamente desengrasante en su botella de agua mientras trabajaba en un centro comercial en Torreón. Familiares denuncian acoso laboral y falta de atención médica.

Carlos Gurrola, conocido como ‘Papayita’, falleció el 18 de septiembre tras 19 días de internamiento en estado crítico en la Clínica 71 del IMSS, en Torreón, Coahuila. La causa de su muerte, según lo denunciado por su familia, está vinculada con la presunta ingesta de desengrasante que habría sido colocado de manera intencional en su botella de agua mientras trabajaba como limpiador en un centro comercial del sector Senderos.

El trágico evento ocurrió el 30 de agosto, cuando Carlos regresó de su descanso para el almuerzo y, al beber un sorbo de su habitual botella de agua, notó un sabor extraño. Aunque descartó inicialmente el líquido, poco después comenzó a sentirse gravemente mal, lo que llevó a sus familiares a trasladarlo de urgencia primero a la Cruz Roja y luego al IMSS. Los médicos reportaron graves daños en varios de sus órganos, especialmente en los riñones y pulmones.

La tragedia se agrava con las denuncias de su familia sobre el entorno laboral hostil que vivió Carlos. Según los testimonios de allegados, el trabajador era víctima de constantes burlas, robo de alimentos y otros actos de acoso por parte de sus compañeros, lo que afectaba su estado emocional y, al parecer, su desempeño en el trabajo. Además, la familia asegura que la empresa para la que trabajaba no brindó la atención médica inmediata que su estado requería, lo que contribuyó a su fallecimiento.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su delegación en La Laguna, ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Se han solicitado los registros de videovigilancia del centro comercial y se están realizando entrevistas con testigos para determinar si el desengrasante fue colocado de manera intencional en la botella de agua de Carlos.

El 19 de septiembre, familiares, amigos y vecinos de Carlos Gurrola se unieron para despedirlo en una emotiva ceremonia, en la que su madre hizo un llamado enérgico para que no quede impune la muerte de su hijo. La imagen de Carlos, conocida por su apodo 'Papayita', ha circulado en las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de lucha por justicia y de denuncia contra el acoso laboral. Colectivos y ciudadanos han exigido que se esclarezca la causa de su muerte y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Las autoridades siguen investigando el caso, mientras la familia de Carlos espera que el sacrificio de su ser querido no quede en el olvido y que, finalmente, se haga justicia.



