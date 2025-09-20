Carlos Gurrola, trabajador de limpieza en H-E-B Senderos, falleció tras ingerir presuntamente desengrasante en su agua.

La cadena de supermercados H-E-B lamentó el fallecimiento de Carlos Gurrola, conocido como “Papayita”, quien murió el 18 de septiembre tras permanecer 19 días hospitalizado.

De acuerdo con la denuncia de su familia, Gurrola ingirió desengrasante que habría sido colocado de forma intencional en su botella de agua mientras realizaba labores de limpieza en la sucursal Senderos, en Tamaulipas, Coahuila.

Respuesta de la empresa

En un comunicado oficial, H-E-B precisó que Gurrola era empleado directo de Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., empresa encargada del servicio de limpieza en la tienda. La compañía indicó que ha mantenido comunicación constante con el proveedor desde que se reportó el incidente.

“ Lamentamos profundamente el deceso del señor Carlos Gurrola (…) hemos colaborado con total transparencia y apertura con las autoridades correspondientes para apoyar en la investigación y en el esclarecimiento del caso ”, señala el comunicado difundido el 19 de septiembre.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad e integridad de clientes, socios y proveedores, y expresó sus condolencias a familiares y amigos del trabajador