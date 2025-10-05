'El Fresa', que se desempeñó como ganadero, fue detenido en cumplimiento con una orden de aprehensión en su contra. Tras el arresto, fue puesto bajo un fuerte resguardo y se iniciaron los trámites para su traslado a Chiapas, donde es requerido.

En un operativo ejecutado de manera conjunta entre fuerzas federales y estatales, fue detenido en Mérida, Yucatán, Enrique 'N. R.', alias 'El Fresa', identificado por las autoridades como un presunto líder del Cártel del Pacífico y considerado un objetivo prioritario para la justicia de Chiapas.

La captura de este sujeto identificado como operador del crimen organizado en el sureste mexicano, fue calificada como un logro debido a que fue señalado como uno de los principales generadores de violencia en las regiones norte y Los Bosques del estado de Chiapas, y era objetivo prioritario.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán confirmó que la detención del originario de Chiapas se realizó en Mérida, sin especificar la ubicación exacta, pero destacó que fue resultado de un trabajo coordinado de investigación y colaboración. Esta dependencia comunicó que fue ubicado gracias las labores de inteligencia.

'El Fresa', que se desempeñó como ganadero, fue detenido en cumplimiento con una orden de aprehensión en su contra. Tras el arresto, fue puesto bajo un fuerte resguardo y se iniciaron los trámites para su traslado a Chiapas, donde es requerido.

La orden de aprehensión contra Enrique 'N. R.' se giró por su probable responsabilidad en el secuestro agravado de un ganadero identificado con las iniciales R.C.L., ocurrido en Chiapas en octubre de 2023.

Según los reportes ministeriales, 'El Fresa' y varios sujetos armados irrumpieron en el rancho de la víctima. Tras golpearlo, lo privaron de la libertad y lo subieron a una camioneta con rumbo desconocido. Horas después, los plagiarios se comunicaron con la esposa para exigir un rescate de cinco millones de pesos a cambio de su vida.

Las autoridades federales y estatales lograron rastrear la pista del presunto criminal, quien se ocultaba en Mérida para evadir la acción de la justicia.

'El Fresa' será presentado ante el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, Chiapas, donde enfrentará el proceso penal por secuestro.

"El Gobierno del estado de Chiapas agradeció la valiosa colaboración de las autoridades de Yucatán, por la detención del líder del Cártel del Pacífico" , indicó la SSP yucateca.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y la propia SSP, trabajando en conjunto con su homóloga de Chiapas.

El Cártel del Pacífico (también conocido como Cártel de Sinaloa) ha intensificado su presencia en Chiapas en los últimos años, particularmente en la frontera con Guatemala y las regiones estratégicas para el trasiego.

Sus actividades delictivas en el estado son amplias y se centran en el control territorial para las rutas de tráfico y la diversificación de sus fuentes de ingreso mediante la coerción a la población, extorsión y secuestro.