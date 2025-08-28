Solicitan apoyo urgente a fuerzas federales en Uruapan por detención de jefe criminal.

El Ayuntamiento de Uruapan declaró "alerta roja" y solicitó apoyo urgente a las fuerzas federales tras la detención de René Belmonte Aguilar, alias 'El Rhino', identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El arresto fue realizado por la Policía Municipal en la Carretera Uruapan–San Juan Nuevo, a la altura de la Colonia Jardines del Pedregal. En la operación también se capturó a un escolta del presunto líder criminal y se aseguraron un arma de fuego, cartuchos, droga, dinero en efectivo y un dron con conexión satelital.

De acuerdo con el alcalde independiente Carlos Manzo, Belmonte Aguilar es considerado uno de los principales generadores de violencia en el oriente de Michoacán y enfrenta carpetas de investigación por extorsión, secuestro y homicidio.

Tras la detención, el edil informó en transmisión en vivo que el municipio permanece bajo "código rojo", en tanto se mantiene el despliegue de seguridad para evitar posibles represalias del grupo delictivo.

"Nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada que hacer en la calle tomen sus precauciones" , advirtió.

“Código rojo” en #Uruapan #Michoacán por la detención del supuesto líder de un grupo delincuencial en aquella región #carlosmanzo , alcalde de Uruapan pide a la población no salir de sus hogares pic.twitter.com/101yFtvFhJ — Contramuro (@ContramuroM) August 27, 2025

Manzo reiteró que en su gobierno municipal no existe pacto con ninguna organización criminal y pidió apoyo urgente al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, así como la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la amenaza de reacciones violentas.

Las autoridades municipales reforzaron los patrullajes en la ciudad y recomendaron a la población extremar precauciones y permanecer en sus hogares mientras se mantiene la emergencia de seguridad.