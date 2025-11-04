La SSPC y la SSC-CDMX detuvieron en el Centro de la capital a Uriel Rivera, señalado por intentar besar y tocar a la presidenta durante un recorrido público.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a Uriel Rivera, señalado por acoso y agresión contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La aprehensión ocurrió la noche del 4 de noviembre de 2025 en la zona Centro de la capital, horas después del incidente registrado durante una caminata oficial de la mandataria, informó Carlos Jiménez (@C4Jimenez).

El incidente

Durante la tarde del mismo día, la Presidenta realizaba un recorrido a pie desde Palacio Nacional hasta la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras saludaba a transeúntes y simpatizantes, un hombre se acercó de forma inapropiada y trató de besar y tocar a la mandataria.

El hecho, captado en video, muestra a Sheinbaum reaccionando con incomodidad mientras personal de seguridad interviene para retirarlo. La Presidenta mantuvo la calma en todo momento.

Reacciones políticas y sociales

El caso generó amplio rechazo en distintos sectores. Legisladoras y activistas coincidieron en que se trató de un acto de acoso sexual y violencia de género.

El grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México expresó su solidaridad con la Presidenta y condenó lo ocurrido, señalando que estos actos buscan intimidar y deslegitimar el liderazgo de las mujeres.

La diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el incidente "muestra el nivel de inseguridad en el que viven las mujeres en este país".

En tanto, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, calificó al agresor como “un peligro para la Nación” y exigió su detención.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a reforzar las medidas de seguridad alrededor de la Presidenta.

