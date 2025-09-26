Dos policías implicados en extorsión y secuestro exprés a través de Tinder

La Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI) detuvo a seis personas, entre ellas dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por su presunta participación en un caso de secuestro exprés y extorsión cometido mediante la aplicación de citas Tinder.





Cómo ocurrió el engaño

Según el periodista Antonio Nieto, un hombre conoció a una mujer identificada como Aranza mediante Tinder.

Ambos acudieron a un bar en la colonia Narvarte y luego a un hotel. Ahí, la mujer fingió ser atacada y, en complicidad con dos policías y dos hombres que se hicieron pasar por familiares, exigieron 12 mil pesos y posteriormente 50 mil pesos más para devolverle su vehículo.

La víctima denunció los hechos, lo que permitió la detención de los presuntos responsables.





Modus operandi y antecedentes

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tres de los implicados ya habían sido vinculados a proceso en investigaciones previas por secuestro exprés con un método similar. Otro sujeto habría realizado vigilancia telefónica durante el secuestro.

La FGJCDMX destacó que actuará “sin distinción contra quienes atentan contra la seguridad de las personas” y reiteró que, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia, los detenidos son considerados inocentes.





Riesgos de las apps de citas

Tinder es la aplicación de citas más utilizada en México, con un 72% de usuarios, seguida por Bumble con 68.2%, según Statista. Este no es el primer caso de fraude o extorsión mediante estas plataformas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda a los usuarios verificar información de sus contactos, evitar compartir datos personales o financieros y reportar comportamientos sospechosos dentro de las apps.