En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX afirmó que las capturas se dieron en un operativo esta madrugada.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó la detención de 13 personas, tres de las cuales participaron directamente en los homicidios de sus colaboradores cercanos Ximena Guzmán y José Múñoz.

En un mensaje breve en el Ayuntamiento, afirmó que las capturas se dieron en un operativo esta madrugada.

"Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo, relacionado con los homicidios de nuestros compañeros, Ximena Guzmán y José Muñoz" , informó Brugada.

"En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio, y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento" .