En el video se escucha a algunas personas pedir a los agentes de seguridad pública de esta población, dejar de golpear a la mujer porque no se resistió al arresto.

Una mujer fue golpeada por elementos de la policía municipal de Salina Cruz, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, durante una acción en la que fue detenida, según se observa en una videograbación difundida en redes sociales.

En el video se escucha a algunas personas pedir a los agentes de seguridad pública de esta población, dejar de golpear a la mujer porque no se resistió al arresto. "No le pegues, por qué le estás pegando, si la señora está tranquila, se está subiendo" .

El abuso policial revivió el caso de hace tres años, una joven llamada Abigail murió en las celdas de la policía municipal de Salina Cruz, y de acuerdo con la familia, fue asesinada dentro de la cárcel municipal por los elementos de la policía; la versión oficial señala que la joven se suicidó con el uso de su ropa interior.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento informó que condena todo abuso de autoridad e iniciará una investigación por estos hechos y que por el momento, la mujer policía que se observa en el video pateando a la víctima, fue suspendida.

De acuerdo con las autoridades de Salina Cruz, esto ocurrió en la colonia San Pablo Sur y que la intervención policial se dio tras un reporte ciudadano al 911 presuntamente realizado por la hija de la mujer detenida en la que denunció que fue agredida por su madre con un arma blanca.

Pero, aseguró que la actuación registrada en el video no corresponde a los protocolos de la Policía Municipal y será investigada conforme a los procedimientos institucionales.

"La elemento será suspendida temporalmente mientras se realizan las investigaciones, y se cierre el procedimiento de acuerdo al protocolo del Consejo de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades. Se actuará con apego a derecho y se dará a conocer a la ciudadanía la resolución del Consejo de Honor y Justicia" .