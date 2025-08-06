Zhi Dong Zhang, quien se dio a la fuga el pasado 11 de julio, estaba sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por diversos cargos de tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Zhi Dong Zhang, presunto proveedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos justo antes fugarse de la prisión domiciliaria en la que estaba en la Ciudad de México.

Durante la mañanera, la mandataria federal también confirmó que el personaje, conocido como 'Brother Wang', estaba bajo el resguardo y vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.

"¿Estaba bajo custodia de la Guardia Nacional?" , se le preguntó.

"Sí, hay las investigaciones de la propia Fiscalía y hay más información sobre este caso, pero esperaría a que lo diga el gabinete, para no caer en algo que tenga que ver con el procedimiento" , respondió.

"¿Estaba por ser extraditado a Estados Unidos?" .

"Sí. Ya que el Gabinete lo informe para no dar una información que pueda estar en contra del propio procedimiento" , dijo.

El traficante escapó de un domicilio en la Colonia Lomas de Padierna, en el que se encontraba bajo resguardo de agentes federales.

El ciudadano de origen asiático, también apodado 'BW', 'Pancho' o 'Chino', fue detenido el 31 de octubre de 2024 en Santa Fe, durante un operativo de la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

Estados Unidos lo ha requerido para ser juzgado en las cortes federales de los distritos este de Nueva York y norte de Georgia, por los cargos de asociación delictuosa y delitos contra la salud y lavado.

Primero fue internado en el Reclusorio Sur, pero un juez le concedió la prisión domiciliaria.