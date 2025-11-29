De acuerdo con las personas que se encontraban en el lugar, la niña se acercó al vehículo para ofrecer sus productos.

Una menor que vendía dulces en un semáforo del Parque Central de Ciudad del Carmen, Campeche, fue agredida físicamente por el conductor del taxi con número económico 2832 , según captaron en un impresionante video.

De acuerdo con las personas que se encontraban en el lugar, la niña se acercó al vehículo para ofrecer sus productos cuando el taxista le dio un golpe en la cara, situación que de inmediato provocó molestia entre vecinos y transeúntes.

Quienes presenciaron la agresión señalaron que la reacción fue “completamente injustificada” y exigieron que se castigue al responsable.

Tras el incidente, habitantes de la zona solicitaron apoyo para identificar al conductor y que se le apliquen las sanciones correspondientes por agredir a una menor que trabajaba en la vía pública.

Vecinos llamaron a las autoridades a intervenir y garantizar que hechos como este no queden impunes.