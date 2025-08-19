El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció una campaña nacional para reducir el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, tras advertir que México figura entre los países con mayor ingesta y que las enfermedades relacionadas provocaron más de 192 mil muertes en 2024.

La Secretaría de Salud anunció el inicio de una campaña preventiva para concientizar a la población sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Durante la conferencia presidencial de este martes 19 de agosto, el titular de la dependencia, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la estrategia busca incidir desde la infancia, siguiendo el modelo del programa Vive feliz, vive saludable, con el fin de reducir el consumo de productos ultraprocesados y azucarados en toda la población.

“Necesitamos que esto se extienda a lo largo de toda la población para bajar la frecuencia de enfermedades relacionadas con estas bebidas”, afirmó Kershenobich.

Riesgos para la salud

El funcionario recordó que México se encuentra entre los países con mayor consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Solo en 2024, las enfermedades cardiovasculares ocasionaron más de 192 mil muertes, constituyendo la principal causa de mortalidad en el país.

“Estas enfermedades no solo provocan muertes, sino que generan hasta diez años de discapacidad y pérdida de calidad de vida en quienes las padecen”, subrayó.

Estrategia 2-30-100 del IMSS

En la misma conferencia, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó avances de la estrategia 2-30-100, que busca reducir tiempos de espera en servicios de salud.

Entre enero y agosto de este año se han realizado:

953 mil 872 cirugías, 47% de la meta anual

16.1 millones de consultas de especialidad, 53% de avance

63.1 millones de consultas de medicina familiar, 63% del objetivo

Robledo destacó que estos logros fueron posibles gracias a la rehabilitación de quirófanos, contratación de personal y mejor programación de servicios.