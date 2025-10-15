A las 3:38 del 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, tras un debate que se extendió hasta la madrugada.

La modificación central recayó en el tercer artículo transitorio: por propuesta del diputado Hugo Eric Flores (Morena), se estableció que las etapas ya concluidas en los juicios de amparo se rigen por la ley anterior, mientras que los actos procesales pendientes se sujetarán a la nueva ley a partir de su entrada en vigor. Con los cambios, el dictamen fue devuelto al Senado para continuar el trámite.

Durante la discusión, el bloque mayoritario defendió que se trata de aplicación inmediata de normas procesales, no de retroactividad prohibida por la Constitución. El objetivo declarado es agilizar litigios y evitar que suspensiones y recursos prolonguen procedimientos, especialmente en materia fiscal.

Cifras expuestas en el debate aludieron a más de 100 mil millones de pesos en controversia en juicios de nulidad y lapsos de 16 a 22 años desde la impugnación hasta la ejecución final, con bajo porcentaje de recuperación para el erario.

La oposición argumentó que el ajuste afecta derechos de quienes litigan actualmente y que, en la práctica, altera reglas de juego a mitad del proceso.

El tema de la retroactividad —que ya había generado tensiones en el Senado y fue objeto de corrección solicitada por el Ejecutivo— quedó acotado con la nueva redacción, que descarta aplicar la reforma sobre actos consumados.

Con la aprobación en San Lázaro, el Senado retomará hoy la discusión para resolver las reservas y, en su caso, remitir el decreto al Ejecutivo para su promulgación