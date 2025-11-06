Tras más de 20 horas de debate, el pleno aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con 355 votos de Morena, PVEM y PT, y 132 en contra de PRI, PAN y MC; el decreto fue turnado para su publicación en el DOF.

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, al término de una sesión que se prolongó más de 20 horas; el dictamen fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El gasto neto aprobado asciende a 10.1 billones de pesos, con un paquete de reasignaciones por 17,788 millones; se reportaron recortes a órganos autónomos y ajustes internos propuestos por la mayoría. La votación cerró alrededor de las 5:30 h locales, después de que la oposición presentara reservas que fueron desechadas.

Según la síntesis oficial de San Lázaro, el decreto incorpora adecuaciones y pasa al Ejecutivo para efectos legales. Analistas y medios detallaron que las reasignaciones modifican partidas en diversos ramos; el seguimiento quedará en la fase de ejecución del gasto y el control parlamentario posterior.

El presupuesto acompaña el paquete económico 2026, que proyecta mayores asignaciones a energía y transporte, y ajustes en seguridad; la discusión se dio en paralelo a la aprobación previa de la Ley de Ingresos 2026.



