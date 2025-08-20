La Secretaría del Bienestar abrió este 20 de agosto un nuevo periodo de inscripción a la Pensión del Bienestar 2025. Hoy pueden registrarse adultos mayores cuyos apellidos inicien con I, J, K, L o M. El apoyo bimestral asciende a 6,200 pesos para más de 12 millones de beneficiarios.

El programa Pensión del Bienestar 2025, impulsado por el Gobierno de México como parte de la Cuarta Transformación, abrió esta semana un nuevo periodo de inscripciones para adultos mayores de 65 años.

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles corresponde el registro a quienes tengan apellido paterno que inicie con I, J, K, L o M.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, llamó a los solicitantes a acudir únicamente en la fecha asignada para garantizar una mejor atención y evitar saturación en los módulos.

Calendario de inscripciones

El registro continuará de la siguiente forma:

Jueves 21 de agosto: Apellidos que comienzan con N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 22 de agosto: Apellidos que comienzan con S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 23 de agosto: Inscripción abierta para todas las letras

Los módulos de atención estarán abiertos en horario de 9:00 a 16:00 horas, incluidos los sábados.

Requisitos para registrarse

Para obtener la Pensión del Bienestar, los solicitantes deben presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

Alternativa para adultos mayores con limitaciones

En caso de que los solicitantes no puedan acudir personalmente por motivos de salud o discapacidad, la Secretaría del Bienestar ofrece la posibilidad de solicitar una visita domiciliaria a través de su portal oficial.

La Secretaría del Bienestar habilitó un sistema en línea para que los solicitantes puedan consultar la ubicación del módulo más cercano. Basta con seleccionar el estado y municipio para obtener dirección, horarios y días de atención.