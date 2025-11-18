De acuerdo con la indagatoria federal, los efectivos estaban vinculados al CJNG y participaban en delitos contra la salud, secuestro, acopio y tráfico de armas, actividades consideradas propias de delincuencia organizada.

Autoridades federales detuvieron en Jalisco a cuatro policías municipales identificados como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región sureste del estado, informó el Gabinete de Seguridad.

Los detenidos fueron identificados como Hugo Aldair Sánchez González, alias 'El Tuki'; Abiham Bathuel Orendain Martínez, alias 'El Dire'; Rafaela Serrano Mariscal, alias 'El Rafa'; y Edgar Sígala Cantor, alias 'El Pollo'.

Todos ellos elementos activos de corporaciones municipales en Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas tras trabajos de investigación que permitieron ubicar a los cuatro implicados y confirmar su relación operativa con el grupo criminal.

Las diligencias se realizaron en distintos puntos del sureste de Jalisco, región donde el Cártel mantiene presencia y disputa rutas estratégicas.

Los cuatro policías municipales fueron detenidos, informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

El Gobierno federal destacó que estas capturas buscan desarticular redes criminales infiltradas en cuerpos de seguridad municipales, una de las principales formas de operación del CJNG en Jalisco y estados vecinos.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.