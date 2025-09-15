El sujeto fue sorprendido por agentes de la PESP y AMIC con 18 envoltorios de metanfetamina, con un peso neto de 5.15 gramos.

Rigoberto ‘N’, de 41 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variación de posesión de metanfetamina con fines de comercio, esto en Magdalena de Kino.

De acuerdo a las investigaciones, el imputado viajaba a exceso de velocidad el pasado miércoles 10 de septiembre a bordo de una motocicleta negra, modelo 2021, sin placas ni señas legibles.

El sujeto fue interceptado por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública Ciudadana (PESP) en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), luego de que éste no portara casco y mostrara irregularidad en la unidad.

Traía metanfetamina

Tras su detención, el individuo arrojó una mochila de color negro que contenía en su interior 18 envoltorios de plástico tipo ziploc con una sustancia granulada blanca.

Los análisis químicos confirmaron que se trataba de metanfetamina con un peso neto de 5.15 gramos.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de combatir con firmeza los delitos contra la salud, desarticular actividades de narcomenudeo y salvaguardar la seguridad de la sociedad sonorense mediante acciones coordinadas con los distintos cuerpos policiales.