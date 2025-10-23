Johnny René Valladares Reséndiz, director del DIF municipal de Pisaflores, fue detenido por la portación ilegal de arma de fuego. Las autoridades estatales investigarán si este hecho tiene vínculo con el asesinato del alcalde Miguel Bahena.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que será la Procuraduría de Justicia la instancia que indague sobre una posible participación del director del DIF de Pisaflores en el asesinato del alcalde Miguel Bahena Solórzano, ocurrido el pasado lunes.

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro detuvieron en el municipio de Landa de Matamoros a Johnny René Valladares Reséndiz, director del DIF municipal de Pisaflores, por la portación ilegal de arma de fuego.

El funcionario municipal transitaba por esa entidad al momento en que elementos de Seguridad Ciudadana interceptaron su vehículo en el kilómetro 14,800 de la carretera estatal 191, a la altura del lugar conocido como El Pemoche. En la unidad viajaban dos personas.

Durante la revisión, los agentes localizaron un arma de fuego sin la documentación correspondiente, por lo que tanto Valladares como la mujer que lo acompañaba fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General en Jalpan de Serra.

Valladares Reséndiz permanece bajo investigación, y se prevé que entre hoy y mañana se realice la audiencia inicial.

Por su parte, el mandatario estatal confirmó que la Procuraduría de Justicia investigará si existe algún vínculo entre este hecho y el asesinato del alcalde.

"Está buscando precisamente la Procuraduría saber eso, porque es un funcionario del DIF e iba con un arma. Yo esperaría que hubiera los elementos suficientes para que se informara, pero sin que eso impida que la carpeta se integre de manera correcta" , señaló Menchaca Salazar.

El alcalde de Pisaflores fue asesinado el lunes pasado, luego de arribar a su domicilio, donde ya lo esperaban dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en al menos cinco ocasiones.

Este jueves se realizaron los funerales del funcionario municipal.