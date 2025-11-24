Jaciel Antonio “N” buscaba personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células criminales, señalan autoridades

Las autoridades federales y estatales dieron un paso clave en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fue detenido en ese municipio Jaciel Antonio “N”, alias "El Pelón", identificado como presunto reclutador de personas para grupos delictivos, entre ellos a los dos menores de edad involucrados en el homicidio del 01 de noviembre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal, así como con distintas corporaciones del gabinete de seguridad.

Reclutamiento en centros de rehabilitación

De acuerdo con labores de inteligencia, Jaciel Antonio “N” operaba como enlace para engrosar las filas del crimen organizado. Su método consistía en identificar personas vulnerables en centros de rehabilitación para luego integrarlas a actividades ilícitas. Según García Harfuch, él fue quien reclutó a dos individuos que participaron materialmente en el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

García Harfuch afirmó que continuarán los trabajos coordinados para combatir la impunidad y lograr la detención de todos los responsables del crimen que conmocionó al municipio.