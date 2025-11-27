La Secretaría de Seguridad estatal comunicó que la ejecución de la orden de aprehensión contra 'El Coreano' se efectuó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En Chiapas fue detenido Héctor 'N', alias 'El Coreano', señalado como integrante de una célula criminal y encargado de reclutar y adiestrar de manera forzada a víctimas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

"El detenido es señalado por su probable participación en desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada, además de estar vinculado al caso Izaguirre-La Vega" , confirmó la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

"Las investigaciones lo ubican como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio La Galera, en Teuchitlán, Jalisco" , añadió.

La Secretaría destacó que la acción de captura fue realizada por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de manera precisa y sin riesgo para la ciudadanía.

'El Coreano' trabajaba directamente para José Gregorio Lastra Armida, 'El Lastra', identificado como jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detenido previamente el 2 de marzo en la Ciudad de México.

Según reveló previamente el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el modus operandi del grupo consistía en aprovechar las redes sociales para publicar falsas ofertas de empleo (principalmente como guardias de seguridad) con pagos atractivos que oscilaban entre cuatro mil y 12 mil pesos semanales. Una vez que captaban a los jóvenes, los citaban en centrales de autobuses para ser trasladados al centro de adiestramiento en Teuchitlán.

El Rancho Izaguirre fue asegurado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024. Sin embargo, el caso cobró notoriedad pública en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio y localizó restos óseos calcinados, junto con cientos de zapatos, ropa y otros objetos personales, señalando el lugar como un posible centro de exterminio y adiestramiento criminal.

Tras su captura, Héctor 'N' será puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, para continuar con el proceso legal correspondiente.

Hasta el pasado mes de octubre, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que 19 personas han sido procesadas por este caso, incluyendo al alcalde de Teuchitlán, José Murgía, por delitos federales.