La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) activó la Alerta Amber para la localización de Jesús Miguel Acosta Parente, niño de tres años desaparecido en Nogales, Sonora.

De acuerdo con la cédula de búsqueda, el menor fue visto por última vez el pasado miércoles 17 de septiembre, cuando salió en compañía de su madre del domicilio ubicado en la colonia La Mesa de la Ciudad de Nogales.

Desde entonces, no se ha sabido de su paradero y se considera que su integridad física podría estar en peligro.

Como señas particulares, tiene un quiste en el cuello; es de tez morena, mide un metro y pesa 25 kilogramos, de complexión regular.

Asimismo, su rostro es ovalado, sus ojos son de color café oscuro y suscejas son pobladas y gruesas; nariz pequeña y orejas grandes, boca pequeña con labios delgados; y cabello lacio, castaño oscuro.

La Fiscalía puso a disposición el teléfono (662) 289 88 00 Ext. 15701 para cualquier información que conduzca a su localización.