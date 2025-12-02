La Coordinación Nacional de Becas mantiene activa la plataforma digital para verificar la fecha de entrega del plástico bancario mediante la CURP; los depósitos de diciembre se aplicarán únicamente a cuentas con tarjetas previamente activas.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene en operación el Buscador de Estatus, una herramienta digital diseñada para que las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina confirmen su situación administrativa. A través de este sistema, los usuarios pueden verificar si su Tarjeta del Bienestar se encuentra disponible para entrega y si el pago correspondiente al mes de diciembre ya fue programado en el sistema financiero.

La autoridad educativa estableció que los depósitos del último mes del año se realizarán en un periodo comprendido del 4 al 18 de diciembre. Sin embargo, la dispersión de los recursos aplica exclusivamente para aquellos estudiantes que ya cuentan con el plástico bancario activo.

Estatus digital

Para consultar la disponibilidad de la tarjeta, el interesado debe ingresar al portal oficial del programa o a la dirección electrónica gubernamental habilitada para las becas Benito Juárez. El acceso requiere únicamente la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario.

El sistema arroja tres posibles resultados tras la consulta: la notificación de que la tarjeta está lista para recogerse en un módulo asignado con fecha específica; la confirmación de que el depósito ya se realizó; o la indicación de que el usuario debe esperar a la siguiente fase de entrega. Adicionalmente, la plataforma alerta si la tarjeta anterior se encuentra vencida, dirigiendo al usuario al proceso de reposición que inició el pasado 17 de noviembre de 2025.

La CNBBBJ programó la dispersión del apoyo económico, equivalente a $1,900 pesos, siguiendo un calendario escalonado basado en la inicial del primer apellido. Esta logística busca evitar la saturación en las sucursales bancarias y facilitar el flujo de usuarios.

Entrega escalonada

Es fundamental precisar que quienes reciban su tarjeta durante la actual jornada de renovación y entrega no obtendrán el depósito en este periodo de diciembre. Estos nuevos derechohabientes deberán esperar hasta el siguiente bimestre para recibir su primer pago, una vez que el plástico quede debidamente activado en el sistema bancario.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Banco del Bienestar, ejecuta la entrega de los medios de pago para el ciclo escolar 2025–2026. En el nivel de educación secundaria, la distribución corresponde específicamente a los inscritos en la Beca Rita Cetina.

Para agilizar el trámite, la Coordinación recomienda a los beneficiarios revisar constantemente el Buscador de Estatus para confirmar el módulo y la fecha asignada. Asimismo, se sugiere verificar la vigencia del plástico actual en caso de haber sido utilizado en ciclos previos y conservar el comprobante de entrega que se firma al momento de la recepción. La consulta oportuna con la CURP permite asegurar el acceso a los recursos destinados al apoyo educativo.