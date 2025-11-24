La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ni su administración ni la Semar han recibido el dictamen de EU sobre el accidente del 17 de mayo en el Puente de Brooklyn.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento ni su administración ni la Secretaría de Marina (Semar) han recibido el dictamen oficial por parte de las autoridades de EU, el cual evalúa las causas por las cuales el Buque Escuela Cuauhtémoc perdió el control y chocó contra el Puente de Brooklyn, en Nueva York, el pasado 17 de mayo de 2025.

Cuerpo Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana abordó el tema del accidente que conmocionó a la comunidad naval, destacando que el peritaje oficial se está realizando en EU.

Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de que la información recopilada por las autoridades estadounidenses se comparta con los jóvenes que actualmente están estudiando en la Marina.

La presidenta también extendió un mensaje de reconocimiento y afecto a los cadetes navales, señalando que el capitán de navío proporcionó una "descripción... extraordinaria" de cómo vivieron el "terrible accidente".

Como un acto de homenaje, la presidenta anunció que la embarcación será modificada para inscribir el nombre de las y los cadetes navales que fueron víctimas del accidente durante su paso por la Unión Americana.

La mandataria subrayó el valor de esta acción al expresar: "Nuestro reconocimiento a las familias de los dos jóvenes fallecidos. Van a estar sus nombres en el (Buque) Cuauhtémoc".

La confirmación de este tributo subraya la gravedad del incidente y el compromiso del gobierno con la memoria de los afectados, a la espera de que el peritaje estadounidense aclare las circunstancias que llevaron al buque a impactar el emblemático Puente de Brooklyn.



