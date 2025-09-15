El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, fue detenido en Paraguay. Autoridades de la Senad afirmaron que pretendía establecer una red criminal ligada a La Barredora. Su captura fue resultado de un operativo internacional con México.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, fue detenido en Paraguay acusado de intentar establecer una organización criminal en ese país, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El ministro Jalil Rachid señaló que la intención de Bermúdez era consolidar una estructura ligada al grupo La Barredora, lo que representaba una amenaza para la seguridad regional. “No podemos permitir que estructuras o líderes del crimen organizado se instalen en nuestro país”, afirmó.

De acuerdo con las autoridades, Bermúdez salió de México tras enfrentar problemas judiciales y divisiones en su propia organización. Viajó primero a Panamá, luego a Brasil y finalmente ingresó de manera clandestina a Paraguay.

Seguimiento

Rachid explicó que su esposa regularizó su estancia, mientras él se mantenía en situación irregular. Ese estatus permitió un seguimiento discreto de sus movimientos hasta ubicarlo en una vivienda, donde operaba de forma encubierta.

El exfuncionario contaba con apoyo de su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, radicado en Paraguay, quien también fue investigado y detenido.

La presencia de Bermúdez en Paraguay fue detectada desde marzo por inteligencia mexicana, que alertó a su contraparte sudamericana. El operativo incluyó el rastreo de sus movimientos financieros y coordinaciones entre agencias de ambos países.

El detenido tenía una ficha roja internacional y una causa penal abierta en México, lo que facilitó su captura el 12 de septiembre.

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió una investigación profunda y sin encubrimientos. Exigió que se esclarezcan los vínculos de Bermúdez con La Barredora y sus intentos por expandirse fuera de México.