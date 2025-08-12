Durante su concierto en San Luis Potosí, Belinda sorprendió al bajar del escenario para abrazar y cantar a una fan en silla de ruedas. El emotivo momento se volvió viral en redes sociales.

En su presentación en San Luis Potosí, la cantante Belinda protagonizó un momento que conmovió a sus seguidores: interrumpió brevemente su show para bajar del escenario y reunirse con una admiradora en silla de ruedas.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la intérprete de Cactus pidió ayuda para descender del escenario con tacones puestos, lanzándose a los brazos de un miembro del staff que la asistió.

Ya frente a su fan, Belinda la abrazó y le cantó en un gesto que generó aplausos y ovaciones. Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) destacaron la entrega de la artista y su cercanía con el público. Incluso conductores del programa Venga la Alegría comentaron que “hacen falta más artistas como Belinda”.

No es la primera vez que la también actriz tiene gestos de este tipo. En otros conciertos, ha bajado del escenario para saludar, enviar mensajes personalizados e incluso pedir cuidado para un fan en estado inconveniente.

#EnVideo ¡No lo dudó ni tantito! Belinda saltó del escenario de la #Fenapo2025 para cantarle y abrazar a una fan que, en silla de ruedas, se encontraba disfrutando el show de su ídola. Su gran acto causó una ola de frenesí.



— El Universal San Luis Potosí (@ElUniversal_SLP) August 12, 2025

En la misma presentación, Belinda sorprendió al interpretar El baile del sapito, tema que lanzó en 2002 y que formó parte de la banda sonora de la telenovela infantil Cómplices al rescate, en la que compartió créditos con Martín Ricca y Fabián Chávez.