Este jueves 23 de octubre de 2025 continúa la dispersión del primer bimestre (septiembre–octubre) de la Beca Benito Juárez para media superior: toca a estudiantes cuyo primer apellido inicia con M, N, Ñ y O. El depósito es de 1,900 pesos en la Cuenta del Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (cnbbbj) mantiene activo el calendario de pagos del primer bimestre del ciclo 2025 —correspondiente a septiembre y octubre— para alumnas y alumnos de educación media superior.

De acuerdo con el orden alfabético establecido, hoy jueves 23 de octubre corresponde la dispersión a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con M, N, Ñ u O, mediante depósito directo en la Cuenta del Bienestar por 1,900 pesos.

El esquema de pagos escalonado —iniciado el lunes 20 de octubre— busca agilizar y ordenar la entrega, evitando saturaciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Recordó que el apoyo no requiere gestores ni trámites presenciales para su cobro: el depósito se refleja de forma directa en la cuenta registrada del beneficiario y puede consultarse en la app Banco del Bienestar Móvil (Android/iPhone) o en cajeros de la misma institución.

Para la jornada de hoy, la recomendación oficial es no acudir todos a la vez: si el pago aún no aparece, esperar algunas horas, pues las dispersión se realiza de manera progresiva durante el día. En caso de persistir el retraso, se sugiere verificar datos de cuenta, estado de la tarjeta y, si es necesario, acudir a la sucursal más cercana con identificación y plástico.

Además del pago bancarizado nacional, la cnbbbj informó que, del 22 al 29 de octubre, se llevan a cabo entregas presenciales y dispersión focalizada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, entidades con afectaciones por lluvias. Las y los estudiantes de esos estados recibirán mensajes SMS con día, hora y módulo de atención, por lo que se pide no acudir sin cita y llevar identificación. La autoridad aclaró que el monto es el mismo (1,900 pesos) y que el objetivo es garantizar continuidad escolar ante contingencias.

En Sonora y el resto del país, el calendario se mantendrá hasta el lunes 27 de octubre, fecha en que se completará la dispersión para las iniciales S, T, U, V, W, X, Y y Z. Las escuelas y subsistemas de media superior han difundido avisos para que las y los becarios validen titularidad de la cuenta, eviten compartir NIP o datos personales y reporten tarjetas extraviadas o bloqueadas.