Este viernes 24 de octubre de 2025 continúa la dispersión del primer bimestre (septiembre–octubre) de la Beca Benito Juárez para media superior: toca a estudiantes con apellidos que inician con P, Q y R.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (cnbbbj) mantiene la dispersión escalonada del primer bimestre del ciclo escolar 2025 —correspondiente a septiembre y octubre— para estudiantes de educación media superior.

Hoy, viernes 24 de octubre de 2025, corresponde el depósito de 1,900 pesos a quienes cuyo primer apellido inicia con P, Q o R, mediante abono directo en la Cuenta del Bienestar vinculada a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El esquema por orden alfabético —que arrancó el lunes 20 de octubre— busca hacer la entrega más ágil y segura, evitando filas en sucursales y cajeros. Según la cnbbbj, el depósito puede reflejarse a lo largo del día; si no aparece de inmediato, se recomienda esperar unas horas y verificar saldo en la aplicación Banco del Bienestar Móvil (Android/iPhone) o en cajeros de la misma institución.

De acuerdo con la instancia federal, no hay intermediarios ni gestores: la beca llega directamente a la cuenta del beneficiario.

Para Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí —entidades con afectaciones recientes por lluvias—, el organismo informó entregas presenciales y dispersión focalizada entre el 22 y 29 de octubre.

En esos casos, las y los alumnos reciben un SMS con día, hora y módulo asignado; se pide no acudir sin cita y llevar identificación y, si se solicita, comprobante de inscripción. En el resto del país, incluida Sonora, se mantiene el calendario bancarizado por letra.

La Beca Benito Juárez de media superior tiene como objetivo evitar el abandono escolar por motivos económicos, apoyando gastos de transporte, materiales, alimentación y otros insumos.

En esta etapa, el apoyo bimestral de 1,900 pesos se dispersa a toda la matrícula beneficiaria que cumplió con requisitos y validaciones escolares. Las escuelas han solicitado a las y los jóvenes resguardar su NIP, no compartir datos y programar retiros para no saturar cajeros.