La convocatoria de la Beca Rita Cetina abrirá el 15 de septiembre para estudiantes de secundaria. Padres de primaria y preescolar deberán esperar confirmación oficial.

El programa Beca Rita Cetina anunció que el próximo 15 de septiembre de 2025 abrirá su plataforma de registro para que madres, padres o tutores inscriban a estudiantes de secundaria de escuelas públicas en modalidad escolarizada. El apoyo consiste en $1,900 pesos bimestrales para quienes cumplan con los requisitos.

Para acceder al beneficio, no se debe recibir otra beca educativa con el mismo fin otorgada por alguna dependencia federal.

Primaria y preescolar, sin fecha confirmada

Aunque las autoridades habían adelantado que en septiembre también se realizarían registros para primaria y preescolar, no se ha precisado la fecha. Por ahora, únicamente está confirmado el registro para secundaria.

Se espera que en los próximos días se informe cuándo podrán inscribirse los menores de estos niveles.

Requisitos y registro

El registro debe realizarlo la madre, padre o tutor, ya que es necesario proporcionar datos personales del menor. Además, se solicita contar con Llave MX, la herramienta de identidad digital del Gobierno de México, que puede crearse en www.llave.gob.mx.



