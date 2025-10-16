Este jueves 16 de octubre de 2025, la Beca Rita Cetina deposita a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con “S”; el calendario concluye mañana, viernes 17, con las letras de la “T” a la “Z”.

El programa federal Beca Rita Cetina realiza hoy, 16 de octubre de 2025, el depósito para beneficiarios cuya primera letra del apellido es “S”; el calendario por orden alfabético cierra el viernes 17 con “T, U, V, W, X, Y, Z”, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ) y confirmaciones publicadas este jueves.

En contexto, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia y se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar; para familias con más de una o un estudiante de secundaria, se suman 700 pesos por cada integrante adicional, conforme a la información oficial del programa. Este depósito corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026 (septiembre-octubre).

Según la CNBBBJ, los pagos de octubre se realizan “de manera gradual” por letras del primer apellido y finalizan el 17 de octubre. Medios nacionales retomaron el calendario con las mismas fechas y letras para esta semana.

Para verificar si el depósito ya se acreditó, las y los beneficiarios pueden:

Consultar el Buscador de Estatus con la CURP.

Revisar saldo en la app o cajeros del Banco del Bienestar.

Atender dudas en los canales oficiales y evitar enlaces no verificados difundidos en redes