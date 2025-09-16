La SEP anunció que el registro en línea para la Beca Universal Rita Cetina 2025 estará abierto del 15 al 30 de septiembre. El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada hijo extra en secundaria pública.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el registro para la Beca Universal Rita Cetina 2025, dirigida a estudiantes de nuevo ingreso en secundarias públicas. El trámite en línea comenzó este lunes y estará disponible hasta el 30 de septiembre a través del portal www.becaritacetina.gob.mx.

La beca tiene como objetivo apoyar la permanencia escolar en el ciclo 2025-2026, con un monto de 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en secundaria.

Requisitos y documentos

El registro debe realizarlo el padre, madre o tutor con cuenta Llave MX. Los documentos solicitados son:

CURP del tutor y del estudiante

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Teléfono celular y correo electrónico

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria pública





Paso a paso del registro en línea

Ingresar al portal oficial

Iniciar sesión con la cuenta Llave MX

Validar datos del tutor y subir documentación

Registrar al estudiante con su CURP y CCT de la escuela

Seleccionar grado, turno y parentesco

Descargar el comprobante de registro

El primer depósito se realizará en octubre de 2025 a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Para dudas o aclaraciones, están disponibles las líneas de Educatel en el 55 3601 7599 (Ciudad de México) y 800 288 6688 (resto del país).

Tras este proceso, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar abrirá del 1 al 15 de octubre el registro de la Beca Benito Juárez de Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.