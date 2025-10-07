La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina comenzó el pago del primer bimestre de 2025, correspondiente a septiembre y octubre.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina inició los pagos del primer bimestre de 2025, que cubre los meses de septiembre y octubre, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

El programa tiene como objetivo fortalecer la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes, ofreciendo un apoyo económico directo a las familias para cubrir gastos escolares y necesidades básicas.

El depósito se realiza por orden alfabético, tomando como referencia la primera letra del apellido del titular —madre, padre, tutora o tutor del estudiante—, con el fin de garantizar una entrega organizada y evitar aglomeraciones en los cajeros.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 7 de octubre reciben el pago los beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra C. El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Monto de la beca

Cada familia beneficiaria recibe un monto base de mil 900 pesos, mientras que los hogares con más de un estudiante de secundaria obtendrán un bono adicional de 700 pesos por alumno extra.

Esta medida busca reconocer la carga económica de las familias con varios hijos en edad escolar y asegurar que todas puedan continuar con la educación básica sin contratiempos.

Consejos para el uso de la Tarjeta del Bienestar

La beca se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar, con las siguientes recomendaciones:

Retirar el dinero en cajeros del Banco del Bienestar sin comisiones

sin comisiones Realizar compras o pagos en establecimientos con terminal bancaria

Retirar efectivo en tiendas o bancos (considerando comisiones)

Consultar saldo y movimientos en la app Banco del Bienestar Móvil, disponible para Android e iPhone

Móvil, disponible para Android e iPhone Cambiar el NIP cada seis meses en cajero o ventanilla, presentando identificación y tarjeta

Próximos anuncios

La Coordinación Nacional de Becas adelantó que en los próximos días se publicará el calendario de pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, por lo que recomendó mantenerse atento a los canales oficiales.