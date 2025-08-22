La Beca Rita Cetina seguirá entregando mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de primaria y secundaria, con posibilidad de 700 pesos extra por hijo registrado.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó que el programa Beca Rita Cetina continuará durante el ciclo escolar 2025-2026.

El apoyo se mantiene en mil 900 pesos cada dos meses, además de la posibilidad de recibir 700 pesos adicionales por cada hijo estudiante registrado.

Los depósitos se realizarán en las tarjetas Bienestar y podrán retirarse en cajeros automáticos y bancos autorizados.

Las autoridades aclararon que julio y agosto no cuentan con depósitos, debido al periodo vacacional. El beneficio económico solo se entrega en los meses hábiles del ciclo escolar.

Registro para nuevos beneficiarios

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el registro para el ciclo 2025-2026 iniciará el 15 de septiembre y se realizará en línea.

Los documentos solicitados son:

CURP actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Además, será necesario verificar que los datos del estudiante estén correctos en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).