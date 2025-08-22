La Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria abrirá un nuevo registro en septiembre. Los aspirantes deberán contar con documentos digitalizados y cumplir requisitos clave para integrarse al programa federal.

La Beca Benito Juárez 2025, impulsada por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas, continúa brindando apoyo económico a estudiantes de preparatoria inscritos en escuelas públicas, con el fin de garantizar su permanencia en el sistema educativo.

El beneficio consiste en un depósito de 1,900 pesos cada dos meses durante los 10 meses lectivos del ciclo escolar. Como en otros programas, los meses de julio y agosto no contemplan pagos por corresponder al periodo vacacional.

La Coordinación Nacional informó que en septiembre se abrirá un nuevo periodo de registros para que más estudiantes puedan incorporarse al programa.

Aunque aún no se han publicado las fechas exactas de apertura y cierre, las autoridades adelantaron que los aspirantes deberán preparar con anticipación documentos digitalizados para completar su inscripción en línea.

Documentos digitalizados requeridos

Los interesados en el registro deberán contar con:

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

(no mayor a 3 meses) Identificación oficial de madre, padre o tutor

Requisitos generales

Además, se deberá cumplir con los siguientes puntos:

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato , profesional técnico bachiller o equivalente.

, profesional técnico bachiller o equivalente. No recibir otra beca federal con el mismo propósito.

Proporcionar número de celular activo y correo electrónico vigente.

y correo electrónico vigente. Contar con CURP certificada .

. Proporcionar la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

(CCT). Comprobante de estudios.

En caso de ser menor de edad:

CURP de madre, padre o tutor.

Identificación oficial del tutor.

Atención y dudas

Para aclaraciones, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el teléfono 55 1162 0300, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, así como sus canales oficiales en redes sociales.