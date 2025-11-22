La menor permaneció dos meses y cinco días en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, tras ser protegida por su abuela; la Fundación Michou y Mau acompañará su rehabilitación.

La bebé Jazlyn Azulet, quien sobrevivió a la trágica explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, regresó a México este 21 de noviembre tras permanecer más de dos meses en EU recibiendo atención especializada.

La Fundación Michou y Mau confirmó que la menor fue dada de alta del Hospital Shriners de Galveston, Texas, e inicia su proceso de rehabilitación.

Te puede interesar ¡Abrígate! Llega Tormenta Invernal a Sonora con nevadas y aguanieve

Jazlyn llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Desde allí, fue trasladada en ambulancia hasta su domicilio, en una operación coordinada con la Secretaría de Salud capitalina.

La Fundación Michou y Mau agradeció la atención brindada por el hospital estadounidense a la pequeña, quien pasó "dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose" de las graves quemaduras.

La fundación, en representación de la familia, declaró: "A partir de ahora estamos a disposición para informar sobre los tratamientos que le darán a Jazmín para atender sus secuelas







El acto heroico de su abuela

El accidente que conmocionó al país ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa explotó en el Puente de la Concordia. En ese momento, Jazlyn se encontraba al cuidado de su abuela, Alicia Matías Teodoro, de 54 años.

En un acto de heroísmo reconocido en redes sociales, la mujer protegió a su nieta con su propio cuerpo, lo que lamentablemente le causó quemaduras de tercer grado en el $98\%$ del cuerpo. La "abuelita heroína" falleció dos días después, el 12 de septiembre.

Jazlyn fue inicialmente estabilizada en el Centro Médico Siglo XXI, antes de ser trasladada en un vuelo especializado a EU para el tratamiento pediátrico.





Próxima Etapa: Rehabilitación y Tratamiento

Con su retorno a casa, Jazlyn comenzará una nueva etapa centrada en la rehabilitación y el tratamiento de las secuelas derivadas de sus quemaduras. La familia, a través de la Fundación Michou y Mau, solicitó respeto y prudencia a la prensa ante los momentos sensibles que aún atraviesan. La fundación indicó que continuará acompañando el proceso de la menor.