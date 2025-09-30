La secretaria de Gobernación fue cuestionada durante su comparecencia en el Senado de la República. La funcionaria señaló que "no se trata de un slogan sino de una realidad".

Luego que el senador panista Ricardo Anaya denunciara que el del huachicol fiscal ha sido el robo del siglo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez adelantó que la investigación no ha concluido y que bastantes personas serán procesas de manera inmediata.

"Sobre el huachicol, cero corrupción y cero impunidad" , advirtió Rodríguez en la ronda de respuestas a cuestionamientos de legisladores durante su comparecencia en el Senado, "no se trata de un slogan sino de una realidad" .

"La investigación no se ha acabado y hay bastantes personas que van a ser detenidas de manera inmediata. No se va a permitir la impunidad. Ya se iniciaron las investigaciones y tiene que haber consecuencias: no nos vamos a quedar de brazos cruzados" .

El coordinador de la bancada del PAN había considerado que el caso del huachicol fiscal tenía una magnitud insospechada y sin precedentes.

"Le costó al País en un año, 177 mil millones de pesos, o sea, estamos hablando de 25 veces la Estafa Maestra, de 15 veces el fraude de Segalmex. Esa es la magnitud de lo que se robaron" , advirtió.

"Y lo que estoy diciendo es verdad. Ustedes lo han leído en la prensa, hay marinos detenidos, hay marinos que se han suicidado. Hay un marino que fue quien denunció, que sospechosamente murió recientemente en una práctica de tiro. Hay una carpeta de investigación abierta. Y el ala más radical de Morena nos sale a decir el día de hoy que nada de esto sucedió y que es mentira" .

Anaya dejó varias preguntas a la secretaria: " ¿Reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? ¿Quién se robó todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero?" .

El panista exigió a la funcionaria llegar hasta las últimas consecuencias.