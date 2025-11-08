Reportes locales refieren que hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon de forma directa contra el exfuncionario.

José Bazán González, exdelegado del Gobierno estatal en la región Montaña de Guerrero, fue atacado a balazos este sábado cuando comía en un restaurante de la Avenida Morelos, Colonia San Francisco, en Tlapa de Comonfort.

Entre la movilización policiaca y de paramédicos, Bazán fue trasladado herido a un hospital. Versiones refieren que derivado de la gravedad de sus lesiones fue enviado vía aérea en un helicóptero oficial a un nosocomio de la Ciudad de México.

Bazán consumía en una fonda conocida como 'Cocina 4 Hermanos', en una zona céntrica, a unas cuatro horas de Chilpancingo por una sinuosa carretera, de acuerdo con lo reportado.

Bazán González se desempeñó como delegado del Gobierno estatal en la Montaña en años recientes.

Sectores de Morena lo han señalado de tensar la vida interna del partido en la región, en el contexto de reacomodos rumbo a procesos electorales y de imponer a su propia gente en puestos de dependencias estatales.

En otros momentos fue clave en la solución del conflicto que estalló en 2021 en el Municipio de Zapotitlán, por el establecimiento de la Guardia Nacional (GN) en sustitución de la Policía Comunitaria, un tema que enconó a los habitantes.

La Fiscalía de Guerrero y autoridades ministeriales realizan las diligencias para esclarecer el móvil y ubicar a los responsables del atentado.

Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho ni el estado de salud de Bazán.