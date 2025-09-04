Los hechos ocurrieron esta tarde cuando los policías perseguían a los sospechosos armados entre calles de las colonias Valle Soleado y Pirámides, detrás del Hospital Regional 270 del IMSS.

Una persecución y balacera entre elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y sujetos armados dejó saldo de dos civiles ajenos heridos de bala, al sur de la ciudad por la carretera Reynosa-San Fernando.

Los hechos ocurrieron esta tarde alrededor de las 16:30 horas (hora de Monterrey) cuando los policías perseguían a los sospechosos armados por entre calles de las colonias Valle Soleado y Pirámides, detrás del Hospital Regional 270 del IMSS.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el hecho al informar que agentes localizaron a una mujer y un hombre, ambos familiares, con lesiones por arma de fuego, mientras realizaban labores de vigilancia a la altura de la Av. Santa Fe.

"Mientras realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de la Avenida Santa Fe en Reynosa, elementos de seguridad localizaron a un masculino y una femenina con lesiones por arma de fuego" , precisó la Vocería.

Los agentes de la Guardia Estatal acudieron a brindar apoyo y acordonaron el área mientras llegaban las ambulancias para auxiliar y trasladar a los heridos.

En el lugar había ponchallantas, lo que obligó a los agentes a extender el perímetro del acordonamiento.

"De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó el apoyo de unidades médicas para su atención" , agregó la Vocería.

Autoridades mantienen recorridos de seguridad en la zona en busca de los hombres armados.