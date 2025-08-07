La presidenta Claudia Sheinbaum atribuye esta disminución a las estrategias comerciales que gestionó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué con Brasil para dejar entrar pollo de zonas que no estaban afectadas por gripe aviar

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la inflación mensual de julio del 2025 bajó a 3.51 por ciento cuando en junio estuvo en 4.32 por ciento y en mayo en 4.42 por ciento, de acuerdo a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, esto se debe a las estrategias comerciales que tuvieron que implementar con Brasil para disminuir el precio del pollo, carne de res y carne de cerdo.

En la conferencia de prensa le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la disminución de la inflación y ella respondió que está relacionada con el precio del pollo, carne de res y de cerdo que habían subido por la gripe aviar que se reportó en ciertas zonas de Brasil en meses anteriores, por lo que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, habló con sus autoridades homólogas en ese país, para dejar pasar el pollo a México, de otras zonas de Brasil que no tuviesen afectaciones de dicha enfermedad animal.

Brasil declaró que estaba libre de gripe aviar hasta el 18 de junio del 2025, mediante un informe oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAPA, dirigido a la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA. De acuerdo al Swissinfo, Brasil es el primer exportador mundial de pollo y había suspendido desde el 16 de mayo sus ventas a su principal cliente que es China, así como a la Unión Europea, México y Argentina, entre otros, debido a que en una granja comercial ubicada en el sur del país identificaron el primer brote de influenza aviar con pocas probabilidades de transmisión entre humanos.

Con dicha estrategia el precio del pollo que había aumentado logró disminuir y según Claudia Sheinbaum lograron cumplir con el acuerdo Pacic (Paquete Contra la Inflación y la Carestía). El Pacic se implementó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de lograr estabilizar el precio de por lo menos 24 productos de la canasta básica, en el que está incluida la carne de pollo.