Con un Auditorio Nacional repleto y miles de becarios atentos, Arturo Elías Ayub cerró exitosamente la edición número 23 de México Siglo XXI, el encuentro anual organizado por la Fundación Telmex Telcel bajo el lema 'Mentes que iluminan el futuro'. El cierre estuvo marcado por un equilibrio entre valores, deporte, unión y emociones colectivas que hicieron vibrar a los asistentes.

Uno de los momentos más sorpresivos de la clausura ocurrió cuando la extenista Serena Williams, invitada especial del encuentro, se unió a Elías Ayub para disputar un partido improvisado de tenis en pleno escenario. El lugar se transformó en cancha por unos minutos y, a pesar de llevar tacones, la campeona estadounidense mostró destellos del talento que la convirtió en leyenda, generando una ovación que llenó de energía el recinto.

La ceremonia también abrió espacio para reconocer a atletas mexicanos que inspiran a las nuevas generaciones. El clavadista Osmar Olvera, recientemente coronado en el Mundial de Singapur 2025 en la prueba de trampolín de tres metros, subió al escenario con sus medallas al cuello y compartió su orgullo por representar al país. Minutos después, la Selección Mexicana de Flag Football celebró con los becarios el bicampeonato logrado en los World Games, mostrando que la disciplina y el trabajo en equipo también conquistan grandes metas.

Elías Ayub aprovechó la clausura para hablar directamente a los jóvenes sobre la importancia de mantener los valores como guía en la vida. Recordó enseñanzas de Carlos Slim y subrayó que lo esencial es construir relaciones sólidas, priorizar a la familia y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles.

La atmósfera emotiva alcanzó su punto más simbólico cuando convocó a 'el abrazo más grande del mundo' entre becarios y asistentes. Más tarde, pidió a todos encender la luz de sus celulares en un Auditorio completamente a oscuras, dejando la postal de miles de destellos iluminando el Auditorio Nacional, “Gracias por iluminados cada dia y por iluminar a México” , mencionó.

Arturo Elías Ayub despidió México Siglo XXI 2025, recordando a los jóvenes que los retos no se enfrentan en soledad y que el camino hacia un mejor futuro comienza con creer en uno mismo, cuidar los valores y encender la esperanza desde lo individual hacia lo colectivo.