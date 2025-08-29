La tarde de este viernes una avioneta privada cayó sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya.

Una avioneta de propiedad privada se desplomó la tarde de este viernes 29 de agosto sobre la carretera Reynosa–San Fernando, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, confirmó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, a la altura del ejido General María Anaya, lo que provocó la inmediata movilización de elementos de seguridad, cuerpos de auxilio y unidades médicas.

Hasta el momento no se ha informado una cifra oficial de personas lesionadas, aunque las autoridades confirmaron que se desplegó personal especializado para la atención de emergencias en la zona.

“Autoridades de seguridad y auxilio atienden reporte de desplome de avioneta de propiedad privada en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya de Reynosa”, publicó la vocería estatal en redes sociales.

Investigación en curso

Las causas del desplome aún no han sido determinadas y serán parte de las indagatorias de las autoridades aeronáuticas y estatales. El tránsito vehicular en la zona fue restringido de manera parcial mientras se realizan las labores de rescate y aseguramiento del área.



