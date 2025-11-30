Sin explicar fechas o detallar si todos los procesos se agotarán esta misma semana, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, enfatizó sobre este proceso en el que también debe estar involucrado el Ejecutivo Federal.

La presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, informó que esta semana iniciará el proceso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la renuncia de Alejandro Gertz y el interinato actual de Ernestina Godoy.

Sin explicar fechas o detallar si todos los procesos se agotarán esta misma semana, la legisladora enfatizó sobre este proceso en el que también debe estar involucrado el Ejecutivo Federal.

"Esta semana en la Cámara de senadoras y senadores vamos a llevar a cabo el proceso para la designación de quien será titular de la Fiscalía General de la República" , dijo Castillo en un mensaje difundido en redes sociales.

La legisladora describió, de forma general, los pasos que seguirán una vez concluida la recepción de solicitudes de aspirantes, que cerró esta tarde. El Senado primero integrará una lista de diez perfiles que cumplan los requisitos y la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá escoger una terna. Los tres finalistas comparecerán ante el Pleno antes de que se emita la designación.

De acuerdo con el procedimiento difundido por la Cámara alta, el martes 2 de diciembre la Junta de Coordinación Política verificará los expedientes de quienes se hayan inscrito y elegirá a por lo menos diez aspirantes, lista que se turnará a la Mesa Directiva para su presentación ante el Pleno.

El proceso está acotado por el Artículo 102 constitucional, que otorga al Senado un plazo de 20 días para integrar y aprobar la lista de candidatos, mientras que el Ejecutivo Federal dispone de 10 días para enviar la terna.

Asimismo, la Constitución establece que, con base en esa terna y previa comparecencia de las personas propuestas, el Senado deberá designar a la persona titular de la FGR por mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes, para lo cual cuenta con un plazo adicional de 10 días.

Si la presidenta no envía la terna dentro del plazo, el Senado podrá designar directamente al próximo titular de entre los aspirantes incluidos en la lista inicial. En caso de que la Cámara alta no concrete la designación en el tiempo establecido, el Ejecutivo federal estará facultado para nombrar a la persona titular de la Fiscalía de entre la lista o la terna previamente elaboradas.

El pasado 27 de noviembre, la 4T tramitó el relevo de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República y abrió paso como interina en el cargo a Ernestina Godoy, hasta ese día Consejera Jurídica de la Presidencia.

Gertz, quien debería concluir su mandato en 2028, notificó al Senado su renuncia a la FGR para ir a una embajada, pero antes nombró a Godoy como Fiscal de Control para que asumiera el interinato de la dependencia.