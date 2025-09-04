Este 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para exponer nuevos elementos de la investigación, entre ellos el análisis de llamadas telefónicas del 26 de septiembre de 2014.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este jueves 4 de septiembre se darán a conocer avances en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A las 13:00 horas, en Palacio Nacional, la mandataria sostendrá un encuentro con los padres de los normalistas para detallar los resultados más recientes.

“Ahora se van a presentar avances de las investigaciones y tienen que mantenerse en secrecía porque forman parte de un proceso abierto. Son nuevos elementos que antes no se habían considerado”, señaló Sheinbaum.

Análisis de llamadas telefónicas

Uno de los ejes de esta etapa de la investigación es el rastreo y análisis de las comunicaciones realizadas el 26 de septiembre de 2014, fecha en la que los jóvenes fueron vistos por última vez.

La presidenta explicó que el trabajo incluye un enfoque científico que busca profundizar en aspectos que previamente no habían sido revisados con la misma amplitud.

“Por ejemplo, el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días y posteriores se está haciendo con un método científico”, indicó.

El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los expedientes más relevantes en materia de derechos humanos y justicia en México. Desde 2014, distintas instancias nacionales e internacionales han exigido esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El Gobierno federal ha reiterado que se mantendrá la investigación abierta hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.