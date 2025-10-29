La menor de dos años, trasladada a un hospital especializado en Estados Unidos, sigue recibiendo atención médica y apoyo psicológico.

La pequeña Jazlyn Azuleth, de dos años, víctima de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, continúa con su recuperación en el hospital Shriners for Children, en Galveston, Texas, informó la Fundación Michou y Mau.

“Nuestra pequeña guerrera avanza con determinación”

En un comunicado publicado el 28 de octubre, la presidenta de la fundación, Virginia Sendel, señaló:

“Aunque aún queda un largo camino por recorrer, nuestra pequeña guerrera avanza con determinación, y su fortaleza sigue siendo un ejemplo de esperanza para todos nosotros”.

La fundación compartió un video de poco más de un minuto donde se muestran las primeras imágenes de Jazlyn dentro del hospital estadounidense, donde vive junto a su madre en un espacio habilitado especialmente para su recuperación.

Atención médica especializada

Tras ser trasladada a Estados Unidos en septiembre pasado, Jazlyn fue intervenida con cirugías de injertos de piel en manos, pies y cabeza, utilizando tejidos de su espalda y piernas. Actualmente, continúa con:

Uso diario de prendas de presoterapia en las manos.

en las manos. Terapia física, ocupacional y psicológica bajo seguimiento médico .

bajo . Actividades de rehabilitación y reintegración a la sociedad en un entorno seguro y especializado.

La historia detrás de la tragedia

Jazlyn es nieta de Alicia Matías Teodoro , quien falleció protegiéndola durante la explosión que dejó un saldo de 32 personas muertas . La fundación Michou y Mau gestionó su traslado al hospital Shriners para ofrecerle atención especializada y aumentar sus posibilidades de recuperación.

A pesar de los meses difíciles, Jazlyn Azuleth muestra avances significativos, y su proceso de rehabilitación continúa con el objetivo de garantizar su bienestar físico y emocional en un entorno seguro.



