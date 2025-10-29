Fuerte choque entre tren y automóvil dejó heridos a madre e hijo en Coquimatlán, Colima

La tarde de este martes, un automóvil fue embestido por un tren en el municipio de Coquimatlán, Colima, luego de que la conductora intentara ganarle el paso al ferrocarril. El fuerte impacto dejó a una mujer y a su bebé de aproximadamente un año con lesiones, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia de la región.

El accidente

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), el accidente ocurrió en el cruce ferroviario de la colonia Ejidal, cerca de una secundaria y de la zona conocida como El Tapado. El tren impactó a un vehículo Versa color gris que intentaba cruzar las vías justo antes del paso del convoy.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el choque alertaron al número de emergencias 911, lo que permitió una respuesta rápida de los servicios de rescate.

Al llegar al sitio, los rescatistas hallaron a la mujer inconsciente dentro del automóvil, mientras que el bebé ya había sido retirado del vehículo por personas que se encontraban cerca.

Rescate rápido

En el operativo participaron elementos de la UEPC, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil Municipal y corporaciones de seguridad. Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud de la madre y el menor, aunque confirmaron que fueron atendidos de inmediato.

Autoridades piden precaución al cruzar vías del tren

Tras el incidente, la Protección Civil de Colima reiteró el llamado a los conductores para respetar los señalamientos de advertencia y detenerse por completo antes de cruzar las vías.

Las autoridades también subrayaron que, aunque estos accidentes no son frecuentes, suelen tener resultados fatales debido al peso y velocidad de los trenes. Por ello, insistieron en mantener la calma, acatar las señales y esperar a que el tren haya pasado completamente antes de continuar la marcha.