El inusual fenómeno sería visible por la fuerte tormenta geomagnética registrada esta semana, según la UNAM.

Un fenómeno astronómico poco común podría observarse en los cielos del norte de México durante las próximas horas, incluido Sonora, debido a la intensa actividad solar registrada esta semana que ha generado auroras boreales visibles en latitudes inusualmente bajas.

Los destellos en tonalidades rojas, verdes y púrpuras comenzaron a ser perceptibles la noche del martes 11 de noviembre, según informes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La institución anticipó que los avistamientos podrían intensificarse durante la tarde y noche de este miércoles 12, ante la llegada de una segunda tormenta geomagnética.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, el fenómeno solar alcanzó una magnitud G4, clasificada como "severa", con un índice Kp8, considerado extremo. Esta intensidad podría mantenerse hasta el jueves 13 de noviembre, de acuerdo con el monitoreo más reciente.

Aurora boreal visible desde México.

El fenómeno se debe a una tormenta geomagnética provocada por la actividad del Sol.

Se han registrado avistamientos en el norte del país y podría repetirse esta noche con una nueva oleada solar.

Fenómeno raro en México

El investigador Juan Américo González Esparza, del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que las auroras boreales se originan cuando partículas cargadas del Sol chocan con las moléculas de la atmósfera terrestre, produciendo un resplandor luminoso.

Aunque este tipo de fenómenos son frecuentes en regiones cercanas al Polo Norte, como Noruega o Finlandia, su aparición en latitudes bajas como México es extremadamente rara y solo ocurre durante tormentas solares de gran intensidad.

Sin riesgos para la población

La UNAM aclaró que la actividad solar no representa peligro alguno para la salud humana y no tiene relación con fenómenos como sismos o huracanes. No obstante, las tormentas geomagnéticas pueden afectar sistemas tecnológicos sensibles.

Entre los posibles impactos se encuentran:

Redes eléctricas, que podrían experimentar fluctuaciones de voltaje

Sistemas de navegación y GPS, cuya precisión podría verse temporalmente alterada

Comunicaciones por radio y satélite, susceptibles a interferencias durante el pico de actividad solar

Monitoreo constante en el país

El Servicio de Clima Espacial México (SciesMex), operado por la UNAM, mantiene vigilancia permanente sobre la actividad solar y sus efectos en territorio nacional.

González Esparza indicó que el SciesMex continuará evaluando el comportamiento de la tormenta geomagnética y sus posibles impactos, además de ofrecer actualizaciones sobre la visibilidad del fenómeno en distintas regiones del país, incluyendo Sonora.