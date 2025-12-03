La Cruz Roja de Toluca lamentó la imprudencia del conductor que causó la muerte del gatito adoptado por la corporación.

La Cruz Roja de Toluca informó la muerte de Cruzberto, el gato adoptado por la corporación y reconocido en redes sociales por acompañar la labor de paramédicos.

El felino, un gato naranja que recorría las instalaciones y vestía una pequeña playera roja con el emblema de la institución, se convirtió en parte del equipo tras llegar por su cuenta a la delegación. Su presencia, señalaron integrantes de la corporación, aportaba un momento de alivio y compañía durante las jornadas de atención.

La Cruz Roja detalló en una publicación que Cruzberto murió atropellado. La corporación atribuyó el hecho a la imprudencia de un conductor que no respetó las medidas básicas de seguridad en una zona hospitalaria, donde pacientes, adultos mayores o mujeres embarazadas cruzan con movilidad reducida.

En su mensaje, la institución agradeció el tiempo que el gatito compartió con el personal de la delegación y destacó la compañía que brindó desde su llegada.

"Se va a extrañar su cálida compañía, cariño y muchos momentos felices que siempre nos brindaste" , escribió la corporación.

La última interacción de Cruzberto en redes sociales ocurrió el martes 2 de diciembre, cuando "envió" un saludo matutino a los seguidores de la Cruz Roja Mexicana, recordando que el personal de la institución trabaja “con corazón” y listo para ayudar donde más se necesite.