Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue encontrado muerto esta mañana en un camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, de ese municipio de Tierra Caliente.

El también líder de los productores citrícolas en el país fue torturado y su cuerpo abandonado dentro de su camioneta.

Las primeras investigaciones refieren que Bravo Manríquez, fue privado de la libertad por sujetos armados, la tarde de este domingo, en una orilla de la cabecera municipal.

Posteriormente, Bernardo Bravo, fue trasladado por los criminales a la localidad de Cenobio Moreno (Colonias), donde fue torturado y asesinado.

Cerca de las 21:40 horas, los criminales abandonaron la camioneta con el cuerpo, en el camino antes mencionado, como consta en algunas pruebas en poder de las autoridades.

Bernardo Bravo había denunciado extorsiones y amenazas del crimen organizado

Un día antes, el líder limonero había convocado a una reunión en sus redes sociales, a todos los productores de limón, para, dijo "partirle la madre" a los coyotes (intermediarios), a quienes constantemente denunciaba de abusos y de ser parte del crimen organizado.

Bernardo Bravo Manríquez, también era la cabeza del gremio citricultor que paralizaron el corte y la comercialización de limón como parte de sus acciones en contra del pago de cuotas y extorsión a los que son obligados por el Cártel de Los Viagras.

Bravo Manríquez, de 41 años de edad y el más chico de cuatro hermanos, ya había denunciado amenazas en su contra, por parte de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, uno de los principales operadores de esa organización criminal que se asoció con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para autonombrarse, Cártel Michoacán Nueva Generación.

El mismo destino que su padre; violencia heredada en el campo michoacano

El líder de los limoneros, también licenciado en Derecho, fue muerto de una manera muy similar a la que asesinaron a su papá, Bernardo Bravo Valencia, uno de los precursores de la organización de citricultores en el Valle de Apatzingán.

'Don Berna' y/o 'El Chiflidos', como era conocido el señor, fue secuestrado al salir de su rancho, también torturado, asesinado y su cuerpo abandonado arriba de su camioneta, cerca de la localidad de El Recreo, ubicado en la zona de control de Los Viagras.

Don Berna, heredó esa pasión y negocios de la producción, transporte y comercialización de limón a sus cuatro hijos y, Bernardo Bravo, fue quien asumió la presidencia de la ACVA.

A Bernardo Bravo Manríquez, le sobre vive su mamá (Conchita), su esposa, actual magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Amelí Gissel Navarro Lepe, sus hijos y sus tres hermanos (Fernando, Omar y Jaime).

Productores de limón enfrentan al crimen organizado en Tierra Caliente

Desde hace tres años, la Asociación de Citricultores, inició la cruzada contra las extorsiones, con Bernardo Bravo al frente de la misma.

Dicho por él mismo y por el resto de los empresarios agrícolas, las amenazas se potencializaron en su contra, al oponerse y movilizarse en contra de las extorsiones.

Consultados sobre el homicidio del presidente de la ACVA, algunos productores, conformaron que el grupo criminal Los Viagras, "cumplió sus amenazas y mató a Berna, para mandarnos un mensaje a todos" .

Uno de los empresarios, de quien se reserva su identidad por su seguridad, enfatizó, que esas amenazas fueron para todos los que no pagaran o se opusieran a pagar el impuesto tributario criminal.

"Pero no nos hagamos pendejos. Ya sabemos que fueron los putos Viagras los que se chingaron a Bernardo para mandarnos un mensaje a todos, pero no nos vamos a acular, porque, de todos modos, muertos ya estábamos" , dijo.

Y agregó: " No hay vuelta de hoja, ni tenemos qué ser tan inteligentes. Les estorbamos para que esos mugrosos sigan engordando sus bolsillos. Es muy triste y lamentable la crueldad con que mataron a Berna y eso nos espera a nosotros" .

Coincidió con otros dos productores, que hasta este momento no han definido si estos días se van a movilizar como gremio o esperarán a que pase el desfile por el CCXI Aniversario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso del Anáhuac en Apatzingán, Michoacán.

