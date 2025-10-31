El vuelo de JetBlue perdió altitud repentinamente y tuvo que desviarse a Tampa; varios pasajeros resultaron heridos

Un vuelo comercial de JetBlue, que había partido de Cancún, Quintana Roo, con destino a Newark, Nueva Jersey, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, después de experimentar una repentina pérdida de altitud que dejó a varios pasajeros heridos, incluidos menores de edad.

El incidente ocurrió la tarde del jueves, cuando el vuelo 1230, operado por un Airbus A320, descendió bruscamente alrededor de las 13:48 horas (tiempo de Miami). De acuerdo con datos del portal flightradar24, la aeronave cayó cerca de 30 metros en apenas siete segundos, antes de estabilizarse e iniciar un descenso controlado hacia Tampa.

Pasajeros heridos

De acuerdo con autoridades locales, entre 15 y 20 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia tras el aterrizaje. Al llegar al aeropuerto, el personal médico esperó al avión para evaluar a pasajeros y tripulación. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración.

Vivian Shedd, vocera de Tampa Bay Fire Rescue, informó que los pasajeros presentaban lesiones leves que no ponían en peligro la vida.

“Dos niños y doce adultos fueron llevados al Hospital St. Joseph de Tampa con heridas leves y ya han sido dados de alta” , confirmó un portavoz del hospital.

Investigación en curso por posible falla técnica

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que ya abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

Fuentes preliminares citadas por aviationnews.eu indican que podría haberse tratado de un fallo en el sistema de control de vuelo, una pieza clave para mantener la estabilidad del avión.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó a CNN que está al tanto del caso, aunque por el momento no ha iniciado una investigación formal.

“La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación siempre es nuestra principal prioridad” , señaló JetBlue en un comunicado. “La aeronave ha sido retirada del servicio para una inspección completa”.

El incidente coincidió con el paso de un frente frío por Florida, que provocó vientos fuertes y lloviznas en la región. Aunque las autoridades no han confirmado que el clima fuera la causa, se considera un posible factor que contribuyó a la pérdida de altitud.

Consulado de México ofrece apoyo a los pasajeros

El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, informó que el vuelo llevaba a bordo decenas de pasajeros mexicanos y ofreció apoyo consular a las personas afectadas.

“Estamos para ayudar: orientación, enlace con autoridades y hospitales”, señaló Sabines, quien pidió a los pasajeros y familiares comunicarse con la línea de emergencia del Consulado: +1 (407) 409-4209.

El diplomático, quien está por concluir su encargo, subrayó que el personal consular brinda asistencia directa a los connacionales que requieran orientación o acompañamiento ante las autoridades estadounidenses.